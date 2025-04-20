Los estancos se ‘reciclan’ y ofrecen pagar facturas y enviar dinero

“Los antiguos estancos eran solo expendedores de tabaco, pero nuestra vocación es ser una tienda de servicios y ofrecer facilidades a la administración”. Eugeni Rodríguez, presidente de la Unión de Estanqueros de Lleida, resume de este modo la evolución que han impulsado en los últimos años para diversificar su negocio, a raíz del descenso de ventas de tabaco, “que ha caído un 50% desde 2009”. Recuerda que comenzaron incorporando venta de loterías, pero es que ahora, aprovechando que “abrimos muchas horas todos los días y algunos también los domingos, también ofrecemos servicios de paquetería y hacemos de bancos”. Y es que, a través de la empresa Logista Payments, en los estancos se pueden pagar facturas no domiciliadas de diferentes entidades, como Endesa, Energía Siglo XXI y Digimobil. “Va bien porque en algunas poblaciones no hay entidad bancaria”, apunta. De hecho, asegura que la Unión de Estanqueros y Logistica Payments se han puesto en contacto con la Diputación “para ver si quieren que cobremos los recibos no domiciliados, que son un porcentaje importante”. Además, ofrecen enviar dinero, en convenio con Western Union, un servicio que suelen usar personas migrantes, y también es posible abrir una cuenta en Nickel, una empresa bancaria amparada por el Banco Nacional de París (BNP). En los estancos se venden venden distintivos ambientales de la DGT, también se pueden recargar teléfonos móviles y tarjetas de autobús urbano y de la ATM, “y estamos intentado hacer recargas del bus de Lleida a Barcelona”.

Por otra parte, 5 estancos de Lleida forman parte de un plan piloto en Catalunya de recogida y reciclaje de vapeadores, con la empresa Logista. Dos están en la ciudad de Lleida, uno en Tàrrega, otro en Cervera y otro en Ponts.