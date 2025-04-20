Palau impulsa una ‘cumbre’ de alcaldes de Lleida y Huesca

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), se reunió ayer en Lleida con el alcalde de Fraga, José Ignacio Gramún, y las alcaldesas de Binèfar, Patricia Rivera, y de Tamarit de Llitera, Sandra González, para “establecer sinergias y estrategias comunes”. “Solo podremos avanzar juntos a través del diálogo, el apoyo institucional y la colaboración”, señaló. Analizaron las oportunidades de colaboración y cooperación económica entre los cuatro municipios, “que comparten servicios, intereses económicos y lazos sociales que hay que potenciar”. Hace dos semanas, ya se reunió con Isaac Claver, alcalde de Monzón y presidente de la Diputación Provincial de Huesca. Palau cree que “hace seis años que vivimos de espaldas a Aragón”. “Primero con Pueyo, que en su mandato no se reunió con ningún alcalde aragonés, y ahora con Larrosa, que lleva dos años con la misma dinámica”, argumentó. Por ello, anunció que se pone “a disposición del ayuntamiento para celebrar una cumbre con alcaldes de Huesca y de Lleida para trazar una estrategia compartida beneficiosa para ambas partes”. “Hago lo que no hace el alcalde, buscar soluciones con los alcaldes de municipios aragoneses”, subrayó.