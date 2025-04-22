En prisión los arrestados por robos que sumaban 55 antecedentes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El juez de guardia decretó el pasado fin de semana prisión provisional para los cinco jóvenes de 19 a 22 años que fueron arrestados por los Mossos d’Esquadra por robos en interior de vehículos y que sumaban 55 antecedentes policiales (ver SEGRE del sábado). Las detenciones se enmarcan en el dispositivo conjunto con la Guardia Urbana para prevenir este tipo de robos tras las oleadas que se han registrados en los últimos meses. En un fin de semana hubo 52 denuncias.