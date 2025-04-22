¿Cuántas pintadas limpia el ayuntamiento de Lleida cada año?

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las pintadas y carteles en la vía pública han experimentado un notable descenso durante el año pasado, según revelan los datos oficiales de los servicios de limpieza municipales. En concreto, se efectuaron 561 intervenciones de limpieza con agua a hidropresión para eliminar grafitis y carteles, lo que supone una media de 1,5 actuaciones diarias. Esta cifra representa una disminución del 22% respecto al ejercicio anterior, cuando se registraron hasta 802 intervenciones de este tipo.

El informe anual de los servicios municipales detalla que, del total de 624 servicios de agua con hidropresión realizados, el 90% se destinó específicamente a la eliminación de pintadas y carteles no autorizados. Este descenso podría interpretarse como una mejora en la conservación del espacio público, aunque las autoridades continúan trabajando para reducir aún más estos actos de vandalismo urbano que deterioran la imagen de la ciudad y generan importantes costes de mantenimiento.

Actuaciones complementarias contra el vandalismo urbano

Paralelamente a la limpieza de pintadas, la empresa concesionaria Ilnet ha llevado a cabo otras intervenciones relacionadas con el mantenimiento del mobiliario urbano dañado. Durante el pasado año, los técnicos repararon 14 papeleras que presentaban desperfectos reparables y sustituyeron completamente otras 38 unidades que estaban muy degradadas o habían resultado dañadas por actos vandálicos. Estas cifras evidencian que, aunque existe una tendencia positiva en la reducción de pintadas, el vandalismo continúa siendo un problema que afecta al equipamiento urbano.

Las papeleras son elementos especialmente vulnerables al vandalismo, ya que su ubicación en espacios públicos las convierte en objetivos fáciles para actos incívicos. Las sustituciones suponen un coste adicional para las arcas municipales, puesto que cada unidad tiene un precio considerable, al que hay que sumar los gastos de instalación y retirada de las piezas dañadas.

Balance general de limpieza viaria

Más allá de las actuaciones específicas contra pintadas y vandalismo, el informe también recoge datos sobre la limpieza general de las calles de la ciudad. En este aspecto, destaca el elevado número de servicios de barrido manual, que alcanzaron los 12.948 durante todo el año. Esta cifra supone una media de más de 35 intervenciones diarias de operarios equipados con escobas, que recorren las calles para mantener la limpieza de aceras y zonas peatonales.

Por otro lado, la limpieza mecanizada registró 884 servicios, lo que equivale a más de dos intervenciones diarias con vehículos especializados. Este tipo de limpieza resulta especialmente eficaz en calzadas y áreas amplias, donde la maquinaria puede trabajar con mayor rendimiento. Complementando estas actuaciones, los equipos municipales realizaron 2.340 limpiezas con mangueras con agua a presión, un método particularmente efectivo para eliminar manchas y suciedad persistente en pavimentos.