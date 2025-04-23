El ayuntamiento de Lleida convoca oposiciones para 114 plazas de funcionario y personal laboral

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El ayuntamiento de Lleida ha abierto el plazo para presentar solicitudes en 27 convocatorias de oposición para optar en 114 plazas a la plantilla municipal, mediante concurso oposición libre. Se trata de 76 plazas de funcionario y 16 de personal laboral de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y AP, incluidas en varias Ofertas Públicas de Empleo de la Paeria de los años 2022, 2023 y 2024. A ellas hay que sumar 22 plazas adicionales de las Ofertas Públicas de 2025 y 2026 que se incluyen también en esta convocatoria para cubrir las futuras vacantes, tanto personal laboral como funcionario, en la plantilla.

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, ha destacado que “nunca se habían convocado tantas plazas de diferentes categorías y grupos profesionales en un mismo procedimiento, de acceso libre para toda la ciudadanía” y ha remarcado el compromiso del gobierno municipal para garantizar la dotación de personal necesaria para el buen funcionamiento de los servicios municipales.

El plazo para optar a las plazas se abrió este martes, 22 de abril, y las personas interesadas en inscribirse en alguno de estos concursos pueden hacerlo hasta el próximo 21 de mayo. Las bases pueden consultarse en el Boletín Oficial de la Provincia, mientras que la inscripción y el seguimiento de todo el proceso se hará a través del portal paeria.convoca.online, donde ya están publicadas todas las convocatorias.

Todos los procesos constarán de una fase de oposición (60 puntos) y una fase de concurso de méritos (40 puntos), con requisitos y temarios específicos para cada plaza. Las personas aspirantes que aprueben todas las pruebas y no obtengan plaza pasarán a formar parte de una bolsa de trabajo, específica para cada eescala, subescala y categoría profesional.

El listado de las plazas convocadas para personal funcionario:



1 plaza de Técnico /a de Salud Pública (A1) (+1 plaza adicional)

/a de Salud Pública (A1) (+1 plaza adicional) 3 plazas de Té cnico/a Superior en Gestión Cultural (A1) (+1 plaza adicional)

cnico/a Superior en Gestión Cultural (A1) (+1 plaza adicional) 1 plaza de técnico/a de Administración General (A1) (+2 plazas adicionales)

1 plaza de Restaurador /a (A1)

/a (A1) 2 plazas de Técnico Superior en Prevención de Riesgos (A1)

1 plaza de Técnico Superior de Informática (A1)

2 plazas de Técnico de Inspección Tributaria (A2)

2 plazas de Arquitecto /a Técnico/a (A2) (+2 plazas adicionales)

/a Técnico/a (A2) (+2 plazas adicionales) 9 plazas de Maestro /a de Jardín de Infancia (A2) (+6 plazas adicionales)

/a de Jardín de Infancia (A2) (+6 plazas adicionales) 2 plazas de Técnico /a Ejecutivo/va (A2)

/a Ejecutivo/va (A2) 1 plaza de Técnico /a Medio Ambiente (A2)

/a Medio Ambiente (A2) 1 plazas de Profesor/a auxiliar del Conservatorio (A2)

5 plazas de Técnico/a Grado Medio (A2) (+1 plaza adicional)

5 plazas de Técnioa/a Medio Educación (A2)

6 plazas de Técnico /a Superior de Educación Infantil (C1)

/a Superior de Educación Infantil (C1) 9 plazas de Técnico /a Auxiliar Informática (C1) (+1 plaza adicional)

/a Auxiliar Informática (C1) (+1 plaza adicional) 3 plazas de Oficial de Obras y Servicios (C2)

2 plazas de Oficial Electricista (C2) (+1 plaza adicional)

8 plazas de Conserje de Escuela ( AP ) (+4 plazas adicionales)

) (+4 plazas adicionales) 8 plazas de Subalterno /a Ordenanza ( AP ) (+2 plazas adicionales)

/a Ordenanza ( ) (+2 plazas adicionales) 2 plazas de Subalterno /a de Gestión ( AP )

/a de Gestión ( ) 2 plazas de Vigilante /a Mercados ( AP ) (+1 plaza adicional)

El listado de las plazas convocadas para personal laboral: