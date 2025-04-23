El nuevo planeamiento urbanístico de Lleida plantea más suelo industrial junto a la vieja N-II al margen del polígono Torreblanca

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El crecimiento del suelo industrial que el ayuntamiento de Lleida plantea en el nuevo planeamiento urbanístico (POUM), además de incluir el polígono de Torreblanca y la ampliación de El Segre, proyecta nuevas zonas destinadas a este uso junto al polígono de Torre Solé, que se ampliará en el espacio entre la LL-11 (la vieja N-II) y la C-13 (la variante sur). También habrá una nueva área industrial en el lado norte de la LL-11, desde el cruce con la C-13 hasta la rotonda de Els Alamús. Asimismo, la ampliación de El Segre está prevista en dos fases y se expandirá hacia Alcoletge y la partida de Les Canals, de manera que se unirá con el de Camí dels Frares. Así lo explicó el alcalde ayer en una reunión con los agentes sociales y económicos del Fòrum Secore, según afirmaron asistentes a la misma.

La Paeria indica que Lleida cuenta ahora con 13 áreas empresariales con un total de 481,90 hectáreas de superficie y es la ciudad catalana con mayor crecimiento programado de suelo industrial, de 6 millones de metros cuadrados.

La falta de suelo industrial en la ciudad causa pérdidas de inversiones de empresas locales e internacionales que demandan grandes parcelas, de al menos 30.000 m², y no las encuentran ni en Lleida ni en los alrededores. Como ya publicó este diario, al menos una firma internacional del sector logístico ha desistido y se ha instalado en el sur de Francia, según alertó la Cámara de Comercio. Torreblanca deberá solventar la demanda de estas ‘gigaparcelas’, pero su plan director sigue atascado desde 2022 –aunque la Paeria prevé que será aprobado en los próximos tres meses– y la Generalitat no prevé empezar las obras de la estación ferroviaria intermodal que la acompañará hasta dentro de dos años. Asimismo, responsables de El Segre explican que prácticamente todas las parcelas están ocupadas y que reciben contactos de empresas interesadas en instalarse.

Alertan de la falta de personal en la construcción y la hostelería

“La situación que me han transmitido los diferentes agentes es crítica por la falta de personal en sectores como la construcción, la agricultura, la hostelería, el metal, la logística o las tecnologías de la información y la comunicación”, afirmó ayer el alcalde, Fèlix Larrosa, tras reunirse con representantes de la Cámara, Pimec, Coell, Fecom, Empresa Familiar, el Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida, Asotrans, el Colegio de Graduados Sociales, los sindicatos UGT y CCOO y las organizaciones agrarias Unió de Pagesos, JARC y ASAJA. También discutieron los “retos y oportunidades” de los movimientos migratorios.

El secretario general de CCOO en Lleida, Pere Sànchez, valoró que “no se da salida a todas las ofertas laborales porque las condiciones no son apropiadas, las personas tienen otras exigencias para ocupar un puesto más allá del salario”.