Lleida registra un aumento del 16,8% en compraventas de vivienda en un año

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

El mercado inmobiliario de Lleida ha mostrado un incremento notable en las operaciones de compraventa durante 2024. Según revela el Anuario de Estadística Registral Inmobiliaria elaborado por el Colegio de Registradores, la provincia ha experimentado un aumento del 16,8% en las transacciones inmobiliarias respecto al año anterior, alcanzando las 5.848 operaciones, lo que supone 12,93 compraventas por cada 1.000 habitantes.

El incremento de operaciones también ha sido significativo en la capital leridana, con un alza del 14,7% que sitúa el total en 1.960 compraventas. Representan el 33,52% de las de toda la demarcación, el mayor porcentaje entre las capitales de provincia catalanas. Destaca especialmente el comportamiento del mercado de vivienda nueva, que ha crecido un 33,1% en la ciudad hasta alcanzar las 639 transacciones, mientras que la vivienda usada aumentó un más moderado 7,5%, con 1.321 operaciones.

En cuanto a los precios, la evolución muestra comportamientos dispares entre la capital y el conjunto provincial. Lleida ciudad registra un incremento del 4% en el precio por metro cuadrado, situándose en 1.265 €/m². Se trata de la séptima capital del Estado con un menor precio, por detrás de Zamora, Ciudad Real, Jaén, Palencia, Ávila y Castelló. Mientras, el conjunto de la provincia experimenta un ligero descenso del 0,8%, con un precio medio de 1.329 €/m². El precio medio de una vivienda en la provincia se sitúa en 139.639 euros.