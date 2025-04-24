Abierto el plazo para optar a 114 plazas del ayuntamiento

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Paeria ha abierto la convocatoria de oposiciones para optar a 114 plazas de la plantilla municipal con 27 convocatorias diferentes, mediante un concurso de oposición libre. Se trata de 76 plazas de funcionario y 16 de personal laboral de los subgrupos A1, A2, C1, C2 y AP, a las que hay que sumar 22 plazas adicionales procedentes de las ofertas públicas de 2025 y 2026 que se han incluido en esta convocatoria. El plazo de inscripción se abrió el pasado martes y finaliza el 21 de mayo. Sus bases se pueden consultar en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 9 de abril y la inscripción y seguimiento del proceso se puede consultar en el portal www.paeria.convoca.online.

La teniente de alcalde de Buen Gobierno, Carme Valls, destacó que “nunca se habían convocado tantas plazas de diferentes categorías y grupos en un mismo procedimiento de acceso libre a la ciudadanía”.

Entre las plazas de funcionario figuran nueve, más seis adicionales, de maestros de escuela “bressol”; nueve de técnicos auxiliares de informática (+1 adicional); ocho de conserje de escuela (+4); otras tantas de subalterno de ordenanza (+2); seis para técnico superior de Educación Infantil; cinco para técnico de grado medio de Educación; otras tantas de técnico de grado medio (+1); tres de técnico superior en gestión cultural (+1); tres más de oficial de obras y servicios; dos de arquitecto técnico (+2); otras tantas de técnico superior en prevención de riesgos; de técnico de inspección tributaria; de técnico ejecutivo; de vigilante de mercados; y subalterno; y oficial electricista (+1); una plaza de técnico de salud pública (+1); de técnico de administración general (+2); de restaurador; de técnico superior de informática; de técnico de medio ambiente; y de profesor auxiliar del conservatorio. Respecto al personal laboral, hay ocho plazas para ser profesor titular de la Escola d’Art Municipal; cinco de oficial de obras y servicios; una para psicólogo; otra para trabajador familiar; y otra de auxiliar de mantenimiento de instalaciones deportivas.