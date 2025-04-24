Detenido por tráfico de drogas y por amenazar a urbanos

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo el martes por la tarde en la Mariola a un hombre de 32 años acusado de traficar con drogas. El individuo también amenazó a los agentes tras ser interceptado tras huir al ser descubierto. Fue arrestado como presunto autor de los delitos contra la salud pública y amenazas. Le decomisaron hachís y marihuana.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18.50 horas en los Blocs Joan Carles, cuando una patrulla observó en las inmediaciones de un establecimiento a un individuo que se estaba liando un porro y, al ver a los agentes, salió corriendo. Sin embargo, los policías lograron interceptarle. El hombre amenazó a los policías y hacía caso omiso a sus órdenes. Además, registraron una bandolera que dejó en el local. En el interior había 119 gramos de hachís, unos 40 gramos de marihuana, un móvil y unos 700 billetes. La marihuana estaba dispuesta en 22 bolsitas y el hachís en dos paquetes. Ante ello, los agentes procedieron a la detención del hombre por los delitos de tráfico de drogas y amenazas.

Por otra parte, entre el martes y la madrugada de ayer, la Policía Local denunció a cuatro personas por tenencia de sustancias estupefacientes en la vía pública. Una actuación tuvo lugar en los Blocs Joan Carles y las otras en Rambla Ferran y la calle Pau Claris. La droga fue decomisada.