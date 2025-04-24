Nuevos cristales para la torre panorámica del Palau de Vidre de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Operarios sustituían cristales este miércoles en el Palau de Vidre de Lleida con la ayuda de una gran grúa, como se aprecia en la imagen, concretamente en la torre en la que está ubicado el ascensor panorámico del edificio. Las obras de rehabilitación del Palau de Vidre de Lleida, que debían estar listas el 14 de marzo, incluso siguen, y de acuerdo con el gobierno municipal estarán terminadas el próximo junio. El ayuntamiento prevé que para diciembre pueda estar plenamente equipado y operativo. Las obras de rehabilitación de este pabellón empezaron en septiembre de 2023 y debían durar un año, pero la Paeria pidió una prórroga hasta este marzo.

Sin embargo, el nuevo Palau de Vidre de Lleida ya muestra su cara, que incluye grandes letras de colores con el nombre en la entrada principal. El edificio contará con usos feriales, un hotel de entidades, la sede de la federación de asociaciones de vecinos y un espacio de coworking.