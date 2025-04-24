SEGRE

Sofocan un incendio eléctrico en un edificio de Prat de la Riba

Los Bomberos activaron cuatro dotaciones. - MARISOL NOGUERO

Los Bomberos de la Generalitat sofocaron a primera hora de la tarde de ayer un incendio eléctrico en un bloque de pisos de la avenida Prat de la Riba. El 112 fue alertado a las 13.44 horas y hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones de los Bomberos, patrullas de la Urbana y los Mossos y ambulancias del SEM. Los efectivos comprobaron que se había originado en una caja de fusibles y a las 14.04 horas lo dieron por extinguido. No hubo heridos ni desalojados.

