Sofocan un incendio eléctrico en un edificio de Prat de la Riba

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los Bomberos de la Generalitat sofocaron a primera hora de la tarde de ayer un incendio eléctrico en un bloque de pisos de la avenida Prat de la Riba. El 112 fue alertado a las 13.44 horas y hasta el lugar acudieron cuatro dotaciones de los Bomberos, patrullas de la Urbana y los Mossos y ambulancias del SEM. Los efectivos comprobaron que se había originado en una caja de fusibles y a las 14.04 horas lo dieron por extinguido. No hubo heridos ni desalojados.