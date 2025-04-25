Filología Catalana remonta por la casi plena ocupación de sus titulados

El grado de Filología Catalana y Estudios Occitanos de la Universitat de Lleida (UdL) está remontando en los últimos años, estimulado por la elevada inserción laboral de sus titulados, sobre todo en el sector de la docencia. Y es que, según datos del último informe de AQU Catalunya, que analiza todas las universidades catalanas, un 89,2% de los titulados de Filología Catalana tenía trabajo en 2023, por encima de la media del conjunto de las universidades (88,9%). Diez años atrás, el porcentaje era del 78,9%, seis puntos por debajo de la media.

Este curso, este grado tiene una veintena de alumnos de primero, indicó el coordinador de la titulación, Jordi Malé. En 2016, solo eran cinco, y en 2019 ya se llegó a los catorce.

“Que la ocupación es altísima es un hecho. Sé de algún alumno que ya está dando clase en una academia antes de acabar el grado”, señaló Malé, que reafirmó que la mayoría de estudiantes se decantan por dedicarse a la docencia en Secundaria, donde actualmente faltan especialistas en lengua catalana. En este sentido, un estudio de la Xarxa Vives d’Universitat elaborado a finales de 2023 constató que en los siguientes cinco cursos se necesitarán 1.500 titulados para cubrir la demanda de docentes de esta lengua en el conjunto del territorio de habla catalana. Además de en Secundaria, el coordinador de la titulación destacó que la enseñanza de catalán está en alza entre los adultos, puesto que ahora se requiere acreditar el nivel C2 para acceder a muchas profesiones.

Asimismo, Malé apuntó que todas las universidades que imparten Filología Catalana están “batallando” para conseguir que los profesores de catalán tengan que ser graduados en esta titulación, mientras que ahora pueden dar clases de esta asignatura en Secundaria los titulados en Periodismo. “No tienen la formación adecuada”, consideró, y confió en que cuando aumente el número de titulados en Filología se revierta esta situación.

Además, recordó que existen otras salidas para los graduados en Filología Catalana, al margen de la docencia. Indicó, por ejemplo, que hace unos años dos de ellos crearon una editorial y que otra se dedica en exclusiva a la corrección de textos.