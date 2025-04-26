CULTURA
Inauguración simbólica del cuarto festival Enre9
La cuarta edición del festival Enre9 presentó ayer su programación con una acción inaugural simbólica en la plaza Barcelona. Las zonas urbanas de la Mariola, el Turó de Gardeny y los Bloques Joan Carles acogerán el evento del 14 al 18 de mayo, con cerca de cincuenta actividades gratuitas dirigidas a todos los públicos, combinando propuestas profesionales, comunitarias, tradicionales, inclusivas y participativas. Los jardines Primer de Maig volverán a ser el centro neurálgico del festival, donde además del punto de información y el bar de las entidades de la zona, habrá espacios de juego y talleres diversos, con la novedad de una muestra gastronómica de platos de todo el mundo.
El festival también ha programado dos espectáculos donde actuarán personas con discapacidad y destinará un espacio adaptado para ellos.