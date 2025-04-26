Ingenieros sin paro y con un 5% más de proyectos este año

Publicado por Marc Carbonell Lleida Creado: Actualizado:

La ingeniería celebra una época “muy dulce a nivel profesional”, con un aumento de entre el 5 y el 6% en la actividad industrial respecto al año pasado. Lo afirmó ayer Ramon Grau, decano del colegio de ingenieros graduados y técnicos industriales de Lleida (Enginyers Lleida), en el encuentro anual que reunió a 200 colegiados y en el que se homenajeó a los que cumplen 25 y 50 años en la organización. Grau celebró que “hay un aumento de la actividad económica y se requieren nuestros servicios”. De hecho, indicó que “actualmente disfrutamos de no tener paro”, aunque alertó de que el Estado necesitará a 200.000 nuevos ingenieros en un plazo de diez años. “Difícilmente podremos cubrir esta demanda con los titulados del país, las empresas ya buscan personal en el extranjero”, añadió.

Precisamente, el colegio quiere incentivar la presencia de mujeres ingenieras. “Son el 50% de la población y en el sector no llegan al 25%, estamos perdiendo un talento femenino muy importante para diseñar elementos que siempre se han ideado desde un punto de vista estrictamente masculino, como los primeros cinturones de coche que no estaban pensados para las mujeres embarazadas”. Enginyers Lleida prepara una exposición que estrenará en octubre en la que visibilizará a una treintena de mujeres referentes en la profesión. “La visitarán unos 4.000 alumnos de Primaria y Secundaria”, explicó el decano.

Asimismo, Grau destacó que el colegio asesora “a medida” a más de 2.000 empresas de la provincia que se pueden beneficiar de fondos europeos en proyectos de transición energética. La mayoría están relacionados con placas solares, biogás, comunidades energéticas, pélets o vehículos eléctricos.