Nueva tarde con retrasos de hasta 90 minutos en la alta velocidad

La línea de alta velocidad Barcelona-Lleida-Madrid vivió ayer una nueva tarde de retrasos generalizados en todos sus trenes por una avería a la altura de Alhama de Aragón, en la provincia de Zaragoza. Según informó el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la circulación se interrumpió poco antes de las cuatro de la tarde “por una incidencia en la infraestructura” y la circulación no se retomó hasta al cabo de una hora. Sin embargo, esta avería provocó que toda la circulación ferroviaria por la tarde en esta línea se viera afectada y los trenes registraran demoras generalizadas en ambos sentidos. Según fuentes de Renfe, los retrasos oscilaban entre los 30 y los 60 minutos, aunque algunos convoyes sufrieron demoras de hasta hora y media. Cabe destacar que desde que se registró la avería hasta que la línea volvió a la normalidad, que Renfe informó que fue entre las 21.00 y las 22.00 horas, entre Lleida y Barcelona hay, al menos, una decena de trenes en ambos sentidos, mientras que entre Ponent y Madrid hay entre cinco o seis. El problema añadido fue que, al ser viernes, muchos estudiantes leridanos que están en Barcelona y que volvían a casa por el fin de semana resultaron afectados por esta incidencia. En este sentido, cabe recordar que las demoras e incidencias en la red de alta velocidad han sido más que frecuentes en los últimos meses.

Por otro lado, la diputada del PP por Lleida en el Parlament, Montse Berenguer, reclamó ayer aumentar las frecuencias de los trenes Avant entre Lleida y Barcelona, así como mejorar el confort de sus convoyes. También pidió habilitar un tren desde La Pobla de Segur que enlace con el Avant que sale de Lleida hacia Barcelona a primera hora.