Red Eléctrica asegura que ya ha restablecido el 99% de la demanda a las 06.00 h

Red Eléctrica ha anunciado que ya ha recuperado el suministro al 99% de la demanda de la Península, con datos actualizados a las 6 de la mañana de este martes. Además, según la compañía, ya se ha podido hacer llegar energía al 100% de las subestaciones de la red de transporte. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha asegurado en un mensaje en X que prevé que la red de alta velocidad vuelva a prestar servicio mayoritariamente a partir de las seis de la mañana, pero ha pedido tiempo. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y las vicepresidentas María Jesús Montero y Sara Aagesen se han reunido esta noche con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor.

La segunda jornada después del apagón ha empezado con un restablecimiento progresivo del suministro que era del 82,4% a las 2.50h y que ha llegado al 87,37% a las 4.00h. Red Eléctrica ha afirmado que sigue trabajando para recuperar la normalidad.

La vicepresidenta tercera del gobierno español y ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha asegurado en un mensaje en la red Bluesky que su equipo y Rep Eléctrica siguen "coordinados presencialmente" en el Centro de Control Eléctrico (CECOEL) para recuperar el suministro.

En una publicación en X a las cuatro de la mañana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha prometido que "habrá servicio de alta velocidad" sacado "de algunas conexiones". Según Puente, también funcionarán "algunos núcleos de Rodalies". "La idea es empezar a las 6 horas con el máximo de servicio posible, pero necesitamos una pizca más de tiempo para precisar", ha escrito.

Paralelamente, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha presidido un encuentro con la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. También ha asistido la vicepresidenta primera del gobierno español, María Jesús Montero, y la tercera, Sara Aagesen, además del ministro para la Transformación Digital, Óscar López.