‘Tenemos grupo electrógeno, solo hubo que cambiar parte de la cena’

“Cuando se fue la luz, una ayudante de cocina se quedó encerrada en el ascensor con los carros de la comida, así que la prioridad fue sacarla de allí”, explica Laura Lozano, directora de la residencia pública Balàfia II. Una vez rescatada, subieron la comida a las distintas plantas por las escaleras. Tanto esta residencia como Balàfia I, gestionada también por Gestió de Serveis Sanitaris, disponen de grupos electrógenos, por lo que al cabo de poco tiempo uno de los dos ascensores del edificio ya estaba operativo y las camas articuladas y grúas pudieron seguir funcionando. Lo único que hubo que hacer fue “localizar los enchufes que recibían electricidad”, detalló. Sobre la cena, explicó que en la cocina cada día la preparan al mediodía después del almuerzo y dejan la comida en carros que la mantienen caliente. El problema fue que cuando se registró el apagón el segundo plato no estaba listo, por lo que hubo que preparar otro frío. El barrio de Balàfia fue uno de los primeros de Lleida en recobrar el suministro, hacia las 19.30, y entonces todo volvió a la normalidad.