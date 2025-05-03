Acondicionan el solar junto a los pabellones para las Festes y el Aplec

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ayuntamiento ha empezado los preparativos para celebrar las Festes de Maig y el Aplec del Caragol en la Fira de Lleida y ayer un tractor desbrozó el solar junto a los pabellones 3 y 4 para usarlo como parking y empezó a instalar el vallado por todo el recinto ferial. Precisamente, este solar es donde se levantará el nuevo pabellón, que será desmontable, y el gobierno municipal señaló que los trabajos para construirlo empezarán próximamente.