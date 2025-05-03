Cuatro adolescentes detenidos por quemar contenedores en Pardinyes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana detuvo ayer a la 01.43 horas de la madrugada a cuatro adolescentes de 16 años en la calle Antoni Blàvia, en Pardinyes, como presuntos autores de un delito de daños por prender fuego en contenedores de la rambla del Corregidor Escofet. Estaban junto a un contenedor metálico de ropa de Cáritas, cerca de la esquina con Jeroni Pujades, y los agentes tuvieron que apartar otro de plástico para que no se quemara también. Los agentes detuvieron a uno de los menores gracias a la descripción dada por la ciudadanía y los otros tres se entregaron al ver la detención, según ha podido saber este diario. Los autores, vecinos del barrio y de nacionalidad española, no tenían antecedentes y esta sería la primera vez que han cometido un acto vandálico de estas características. Los detenidos, imputables al tener más de 14 años, pasarán a disposición de la fiscalía de menores.

Asimismo, la Policía Local no pudo detener a las personas que calcinaron tres contenedores y dañaron otro en la calle Henri Durant, en Joc de la Bola, prácticamente al mismo tiempo que quemaron los de Pardinyes. Ambos hechos no tenían ninguna relación.

Por otra parte, la Urbana detuvo a un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de daños el jueves a las 22.40 horas en la calle Pont de Suert, en Cappont. El detenido rompió los vidrios del portal de un edificio y de un vehículo.

Calcinados 190 contenedores en la ciudad durante el año pasado

La ciudad registró incendios en 190 contenedores durante el año pasado, lo que equivale a más de tres por semana. La mayoría fueron de los destinados a la fracción resto (51 en el núcleo de la ciudad y 16 en l’Horta). La última oleada de este tipo de incendios intencionados en la capital se registró este pasado febrero en el barrio de Cappont, y uno de los últimos episodios más destacados sucedió en agosto de 2023, cuando un menor de 14 años quemó una treintena de containers en La Bordeta.