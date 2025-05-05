Detenido un joven con antecedentes por robar móviles en un restaurante de la Zona Alta de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado viernes a un joven de 19 años acusado de hurtar tres teléfonos móviles en un restaurante de la Zona Alta de Lleida. Los hechos pasaron hacia las 20.00 horas, cuando denunciaron a la policía catalana que un individuo había sustraído tres teléfonos de un establecimiento de restauración de la avenida Alcalde Rovira Roure.

Las víctimas explicaron que el dispositivo de seguimiento de uno de los aparatos marcaba que estaba en movimiento por calles próximas a la rambla Ferran. Poco después, agentes de paisano pararon a un sospechoso por la zona y en el cacheo le encontraron cinco teléfonos móviles, tres de los cuales coincidían con los modelos de los que habían sido sustraídos en el restaurante. Por este motivo, los mossos detuvieron al joven, que tiene antecedentes policiales.

Los Mossos d'Esquadra están haciendo gestiones para averiguar la procedencia de los otros dos teléfonos móviles.