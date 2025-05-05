El robo de cable en la línea del AVE que conecta con Andalucía afecta a 11.000 viajeros

Un tren de alta velocidad del trayecto Madrid-Sevilla circula por uno de los puntos que fue objeto del robo de cable este lunes en ToledoIsmael Herrero / EFE

El servicio ferroviario en la línea de alta velocidad (AVE) entre Madrid y Andalucía va normalizándose con la previsión de recuperarse al 100 % antes de las 16.00 horas de este lunes, tras un robo de cable de cobre en varios puntos de la provincia de Toledo registrado este domingo y que ha afectado a cerca de 11.000 viajeros.

El robo se produjo en cinco puntos, tres de ellos en Los Yébenes y dos en Manzaneque, y provocó la detención de varios trenes e imposibilitó la salida de muchos otros, por lo que, tras la reanudación de la circulación esta mañana, se siguen acumulando importantes retrasos. Se han visto afectadas por la incidencia todas las compañías que ofrecen servicios ferroviarios entre Madrid y Andalucía: Renfe, Ouigo e Iryo y todo ello coincidiendo con el retorno del Puente de Mayo y a las puertas de la Feria de Abril de Sevilla.

Adif ha informado de que sus servicios están redactando la pertinente denuncia por la sustracción de cable registrada el domingo, mientras que la Guardia Civil ha abierto una investigación a instancias del juzgado de instrucción competente. El servicio ferroviario entre Madrid y Sevilla se retomó hoy a las 09:30 horas, mientras que la circulación entre la capital de España y Toledo se reanudó a las 08:45 horas.

Desde que se reanudó el servicio están circulando trenes en ambos sentidos, tanto los habitualmente programados como los que las compañías ferroviarias están fletando para atender a los viajeros afectados por las suspensiones.

Puente califica el robo de "sabotaje"

El ministro de Transportes, Óscar Puente, calificó de "sabotaje" la sustracción de 150 metros de cable de cobre en cinco puntos de la provincia de Toledo, según las primeras investigaciones, lo que afectó a la señalización y a 30 trenes. El ministro denunció que lo sustraído es de escaso valor (unos mil euros) en comparación con el gran perjuicio causado, y que se trató de una acción coordinada e intencionada en una zona vallada, pero sin cámaras de seguridad. En la red X precisó después que el robo fue "en zonas de acceso a través de pistas forestales entre olivos".

La sustracción del cable, junto al posterior "enganchón" de un tren de Iryo que arrastró la catenaria, según el presidente de Renfe, Álvaro Fernández de Heredia, han afectado en conjunto a al menos 10.700 viajeros y han causado aglomeraciones en las estaciones de Santa Justa (Sevilla) y Atocha (Madrid). Sin embargo, Iryo ha explicado que un tren de la compañía estaba parado en La Sagra a las 21:30 horas del domingo por el robo de cables previo que provocaba la ralentización del tráfico. Antes de reanudar la marcha se detectó la falta de tensión en la catenaria, lo que hizo que debiera permanecer detenido. Dos horas después llegó el tren de rescate, que trasladó a los pasajeros a Málaga.