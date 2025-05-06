Daños por la lluvia en la calle Almería de Lleida y más pedrisco en Noguera y Pallars Jussà

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La tormenta de agua y granizo que cayó el pasado domingo en la capital y buena parte de las comarcas del llano de Lleida dejó calles inundadas y afectaciones en fincas agrícolas, pero los daños más graves se registraron en la red de tuberías de la calle Almería de la capital, que se cortó parcialmente por seguridad. También se abrieron las compuertas del parque de la Mitjana para soltar primero 45 metros cúbicos por segundo, aunque por la noche el caudal del río Segre subió a 100 y la Guardia Urbana cerró todos los accesos a la canalización. Asimismo, el pedrisco volvió a caer ayer por la tarde en municipios del Pallars Jussà y la Noguera.

L’embassament del parc de la Mitjana va obrir ahir comportes i la Guàrdia Urbana va tancar els accessos al riu. - MAGDALENA ALTISENT

Sobre los daños en la calle Almería, fuentes solventes informaron que su colector no llegó a reventarse, pero la carga de agua que tuvo que soportar durante el aguacero provocó que se filtrara entre la tubería y el pavimento, lo que provocó daños en la calzada en la zona próxima al cementerio. La afectación no generó problemas en el suministro de agua potable. Por otro lado, ayer se limpiaron los sumideros de la rotonda de la Gran Via dels Mangraners, en Torre Salses, que se inundó el domingo al estar taponados a causa de la vegetación y el barro.

Por otro lado, la Paeria presentó el proyecto para la nueva red de alcantarillado de la calle Ronda de la entidad municipal descentralizada de Raimat. Prevé construir un nuevo colector con mayor capacidad y modificar el trazado, lo que permitirá edificar nuevas viviendas en la calle Estació.

En paralelo, en el Pallars Jussà se reportaron granizadas también ayer en los municipios de Isona i Conca Dellà y Tremp, mientras que en la Noguera resultaron afectados Camarasa, Sant Llorenç de Montgai, L’Ametlla de Montsec y Fontllonga i Ametlla. Cabe recordar que el domingo también hubo tormentas de agua y granizo en fincas agrícolas del Segrià y el Pla d’Urgell y ayer se analizaron los daños (más información en la página 26). Asimismo, ayer también hubo nevadas en varios puntos del Pirineo, como por ejemplo en el Montsent del Pallars.

Imatge de la pedra que va caure ahir a la tarda a Tremp. - JORDI PERÓ

Oliana y Rialb liberan hasta 7 hectómetros diarios de agua

El deshielo sigue llenando los pantanos y en algunos casos como en el del Segre obliga a laminar agua al rondar la acumulada el 100% de las reservas del embalse. Tanto Oliana como Rialb se hallan por encima del 90% de su capacidad y ayer soltaban unos 80 metros cúbicos de agua por segundo, lo que equivale a unos siete hectómetros cúbicos al día. En el Noguera Ribagorçana, Escales, Canelles y Santa Ana están al 91, al 77 y al 80% de su capacidad, respectivamente, en parte, gracias a las aportaciones procedentes del pantano de Barasona, que lamina caudales desde hace semanas. En el Noguera Pallaresa, Talarn está al 100%; Terradets al 99 y Camarasa, al 85% de su capacidad. La lluvia además mantiene la necesidad de agua para cultivos muy baja.