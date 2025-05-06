Le piden diez años por disparar a un hombre en la cabeza en el barrio de Pardinyes de Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

La Fiscalía solicita una condena de diez años de prisión para un hombre acusado de disparar a otro en la cabeza durante una discusión la mañana del 11 de diciembre de 2022 en el barrio de Pardinyes de Lleida. Está previsto que el juicio se celebre mañana en la Audiencia de Lleida. El presunto autor fue arrestado por los Mossos seis días después el día 19 ingresó preventivamente en prisión.

El suceso ocurrió en la calle a en la calle Pintor Xavier Gosé, un bloque de pisos donde vivían la víctima y el acusado, que ya ha consignado 10.000 euros para hacer frente a una posible indemnización. Cuando, ocurrió la víctima explicó a SEGRE que “iba a coger el coche y se me acercó un señor, empezó a increparme y me preguntaba quién era y de dónde era”.

Según su denuncia, el agresor sacó una pistola que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y le disparó en la cara. El disparo le arrancó cuatro dientes y le lesionó la lengua. El Ministerio Público acusa al investigado de los delitos de tentativa de homicidio (7 años de cárcel) y tenencia ilícita de armas (3 años).