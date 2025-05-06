Más de 300 mossos dicen “basta” y exigen protección tras las agresiones de la Mariola

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

“Ja n’hi ha prou” o “no més sang” fueron algunas de las consignas que gritaron de los más de 300 agentes de los Mossos d’Esquadra y de otros cuerpos policiales que ayer al mediodía se concentraron ante la comisaría de la Policía catalana en Lleida para denunciar el incremento de las agresiones que sufren, exigir más protección y mostrar su malestar con la cúpula del cuerpo y del departamento de Interior. Una protesta convocada por los sindicatos policiales (SAP-FEPOL, USPAC, SME-FEPOL y CCOO) tras el brutal ataque que sufrieron hace una semana por parte de una turba de vecinos de la Mariola y en el que seis efectivos del ARRO resultaron heridos –recibieron 57 puntos de sutura en total–. Todos ellos coinciden en remarcar que el episodio de la Mariola debe ser un punto de inflexión y que no es un hecho aislado. Borja Delgado (CCOO), describió el ataque de la Mariola como “una agresión premeditada” que demuestra que “los agentes se están encontrando con una violencia inusual”. Albert Palacio, de USPAC, afirmó que “no puede ser que haya barrios en los que la policía no puede entrar”. Añadió que “la Mariola debería estar cerrada hasta que no se detengan a los agresores y que no entre droga ni objetos robados”. Toni Castejón e Imma Viudes, de SAP-FEPOL, afirmaron que “en 2024 sufrimos 2.550 agresiones contra agentes y solo este enero 223. No podemos continuar así”. En este sentido, pidieron mayor castigo penal por el delito de atentado a la autoridad. Durante la concentración se pidió la dimisión del inspector Xavier Ribelles, jefe de los Mossos en el Segrià. También cargaron contra la consellera de Interior, Núria Parlon, el director general de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y comisario jefe de los Mossos, Miquel Esquius. “Que no se escondan, nos apoyen y condenen los hechos”.

La consellera Parlon condenó ayer desde Olot la agresión en la Mariola y explicó que su departamento se fija la defensa jurídica de los Mossos como “una de las prioridades”, en las actuaciones que llevan a cabo. “Debemos proteger el cuerpo con más medios y también en la defensa jurídica de los mossos, como objetivo prioritario”, afirmó. Añadió que “desde el primer día expresamos el apoyo a los Mossos.