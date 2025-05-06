Profesores catalanes han perdido un 25% de poder adquisitivo desde 2009

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El profesorado de la educación pública de Catalunya ha visto reducido su poder adquisitivo entre un 20% y un 25% desde el año 2009, según datos recocogidos por el sindicato CSIF, que indica que esta pérdida se debe principalmente al estancamiento salarial en un contexto de inflación sostenida y al incremento constante del coste de la vida.

El sindicato denuncia que “a pesar de algunos incrementos puntuales, los sueldos del profesorado no han seguido el ritmo de la inflación” ya que no han superado el 3,5% en los últimos años. Así, exige una subida salarial del 25% “para revertir la situación y garantizar unas condiciones laborales dignas”.

CSIF lamenta que educar en Catalunya “se paga a precio de saldo” porque un maestro del grupo A2 con jornada completa cobra aproximadamente 1.958 euros netos mensuales por una jornada oficial de 37,5 horas semanales, lo que equivale a unos 12,05 euros netos por hora. “Sin embargo, la jornada real supera con creces la teórica y, con el volumen de horas reales, el sueldo efectivo por hora podría situarse fácilmente por debajo de los 9 o 10 euros”, añade.

David Aguilera, responsable de Educación del sindicato en Catalunya, advierte que “la situación es insostenible. Los maestros aguantan por vocación, pero eso no puede ser la excusa para seguir explotándolos emocional y económicamente. No queremos ser la hucha del departamento”.

CSIF alerta de que, si no se adoptan medidas urgentes, la “crisis de vocaciones docentes” podría agravarse más. El sindicato exige una “apuesta real” por el reconocimiento profesional, una mejora salarial inmediata y “políticas efectivas de conciliación para dignificar la profesión docente”.