Cerrada la margen derecha de la canalización por la crecida del Segre

El ayuntamiento mantuvo ayer cerrados los accesos de la margen derecha del parque de la canalización del río Segre por precaución después de que el lunes se abrieran las compuertas de la Mitjana para desembalsar, lo que provocó que el caudal pasara a ser de 100 metros cúbicos por segundo. Esto provocó que el agua inundara parte de la zona ajardinada del parque. En cambio, los accesos de la margen izquierda no se cerraron.