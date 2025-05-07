Colisión entre un turismo y un autocar en la avenida del Segre de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Un accidente por alcance entre un turismo y un autocar se ha producido este miércoles en la avenida del Segre de Lleida, sin que se hayan registrado heridos. El incidente, que ha obligado a realizar desvíos de tráfico, ha ocurrido poco antes de las 8:00 de la mañana en dirección al barrio de Pardinyes, a la altura de la pasarela de los Camps Elisis.

El turismo i el autocar implicados en la colisión.L.S.

Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que han comprobado que no había personas lesionadas, así como varias patrullas de la Guardia Urbana. Los agentes han tenido que cortar uno de los carriles en sentido contrario para facilitar el desvío del tráfico, mientras se gestionaba la retirada de los vehículos implicados.