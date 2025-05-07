Elegidos los ‘jóvenes referentes’ de Lleida, que sustituyen a las 'pubilles' y los 'hereus'

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Gerard Fernández, Mar Servià, Adrià Codina y Ángeles Akel serán los primeros ‘jóvenes referentes’ de la ciudad, la ‘actualización’ de las pubilles y hereus tras años de polémica desde que el anterior gobierno municipal eliminó estas figuras tradicionales. El actual gobierno, que sustituye el pubillatge por los referentes, ha elegido a los 4 jóvenes de entre 13 candidaturas, 7 de chicas y 6 de chicos, para “representar el colectivo juvenil en actos emblemáticos de la ciudad durante el año, personificando los valores de participación, solidaridad, creatividad e implicación social”.

Gerard Fernández Muñoz de Luna, de 21 años, es vecino de l’Horta. Técnico en patronaje y moda, trabaja en una sastrería de la ciudad mientras cursa Administración y Dirección de Empresas. Ha sido voluntario en actividades de la partida del Camí de la Mariola y fue hereu en 2025 de sus fiestas. También es jugador de futbol sala amateur.

Mar Servià Mayench, de 18 años, estudia segundo de Bachillerato en el instituto Gili Gaya, que apoya su candidatura. También cursa sexto de Música en el conservatorio. Su investigación sobre la crisis climática ha sido reconocida en el Stockholm Junior Water Prize. Ha competido en baloncesto y fue pubilleta de las fiestas de Balàfia.

Adrià Codina Ferrer, de 24 años, es el galerista más jóven del Estado y recientemente ha abierto una galería de arte en el centro de la ciudad, como informó este diario. Su candidatura cuenta con el apoyo del Ateneu Popular de Ponent. Es impulsor de festivales y eventos culturales, y preside desde 2019 la asociación Cultura Lliure de Lleida.

Ángeles Akel Castro, de 25 años, nació en Argentina y está vinculada a la ciudad desde hace una década. Es integradora social y técnica en el Centre Obert El Trampolí, en Mangraners. Asimismo, ha sido voluntaria en el plan iglú o la acogida a temporeros y es mediadora en los pisos de autonomía de la asociación Down Lleida, como también publicó este diario.

Vecinos y partidos quieren recuperar las tradicionales ‘pubilles i hereus’

La Paeria anunció el mes pasado que reconvertirá las pubillas y hereus –eliminadas por el anterior gobierno municipal– en los ‘jóvenes referentes’, lo que causó críticas de la oposición y de la federación de asociaciones de vecinos. Junts presentó una moción en el último pleno para recuperar el pubillatge con sus figuaras y vestidos tradicionales, y fue aprobada con todos los votos a favor salvo ERC y Comú. PSC y Junts acordaron que la comisión de Cultura Popular y Tradiciones definirá las bases en base al reglamento de la entidad Foment del Pubillatge Català.

La presentación oficial de los referentes tendrá lugar este viernes durante el pregón de las Festes de Maig en el salón de plenos de la Paeria, donde se llevará a cabo la imposición de las bandas que los acreditan como representantes de la juventud leridana. El ayuntamiento indica que los jóvenes han sido elegidos “mediante un proceso riguroso y participativo, valorándose especialmente su trayectoria, su comrpomiso con Lleida y su capacidad de inspirar”. El jurado ha estado formado por representantes de entidades y técnicos de varias concejalías. El cargo es voluntario y dura un año.