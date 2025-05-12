Accidente en una atracció de les Firetes de Lleida con dos heridas leves

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

Dos chicas resultaron heridas leves este domingo por la tarde al quedar atrapadas en una atracción del recinto de las Firetes de Lleida, que hasta hoy celebra su Festa Majo, según ha podido saber este periódico. La Guardia Urbana precintó preventivamente la atracción, de nombre Bomber, al no tener garantizada su seguridad.

Los hechos ocurrieron a última hora de la tarde, cuando por causas que se desconocen, la atracción –con dos brazos que suben a mucha altura, haciendo movimientos giratorios y que ponen boca abajo a los usuarios– quedó bloqueada, atrapando a uno de los dos grupos.

Otro vídeo de los momentos posteriores al accidente.

Tras unos momentos de mucha angustia, el personal de la atracción logró liberar a los afectados, entre los que se encontraban dos chicas de entre 20 y 30 años que sufrieron contusiones en las piernas por la presión.

La atracción después de ser precintadaGerard Hoyas

Dispositivo

Hasta el lugar acudieron varias patrullas de la Guardia Urbana y ambulancias del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Tras ser atendidas in situ fueron evacuadas al CUAP de Prat de la Riba para ser sometidas a una revisión. Por su parte, la Policía Local abrió diligencias de investigación del accidente y, de manera preventiva, decidieron precintar la atracción para que en los próximos días sea revisada por técnicos especialistas, que deberán decidir si puede seguir funcionando.

En 2019 hubo un incidente similar en Agramunt. Cuatro niños de entre diez y doce años resultaron heridos e tras abrirse la puerta de una de las atracciones giratorias instaladas al lado del recinto de la Fira de Torró de Agramunt y salir despedidos. La Policía Local y los Mossos d’Esquadra acordonaron la atracción y la cerraron al público, además de abrir una investigación para esclarecer las causas del accidente