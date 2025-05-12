SEGRE

Decretan prisión para el presunto parricida de Els Alamús

Los investigadores sospechan que el detenido mató a su padre por la venta de una finca

La casa als afores dels Alamús on s'han produït els fets.Gerard Hoyas

El juzgado de instrucción número 1 de Lleida ha decretado prisión para el hombre de 45 años detenido el viernes en Els Alamús como presunto autor de la muerte de su padre, de 69 años.

Fue arrestado como supuesto autor de un delito de homicidio. Los Mossos fueron alertados por el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que atendía a un hombre que padecía una parada cardiorrespiratoria y acabó falleciendo. Los agentes que acudieron al domicilio habrían detectado indicios de que la muerte no se había producido por causas naturales sino que podría tratarse de una muerte criminal. Los investigadores sospechan que el supuesto parricidio se debió a la venta de una finca, que podría haber sido el detonante de la tensión entre padre e hijo. Creen que este habría acabado con la vida del primero aplicándole una sobredosis de insulina –la víctima era diabética– para causarle la muerte. El investigado explicó a los Mossos que fue su progenitor el que el jueves por la noche le pidió que le suministrara una dosis con mayor cantidad de insulina porque tenía un bajo nivel de azúcar.

