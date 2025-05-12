Pega a un joven y le hace saltar un diente en Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Policía Local de Lleida detuvo la madrugada de este domingo a un joven de 18 años acusado de propinar un puñetazo a otro, haciéndole perder un diente. Ocurrió en el exterior de la discoteca Biloba, donde también arrestaron a un joven de 21 años por amenazar a los vigilantes.

Detenido por amenazas con un arma blanca

Por otra parte, la Guardia Urbana de Lleida detuvo este domigo por la mañana a un hombre de 38 años acusado de amenazar a varias personas con una navaja en la calle Bonaire.