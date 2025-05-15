Encarcelado por asaltar a dos mujeres en solo 10 minutos en Lleida

Publicado por Albert Guerrero Periodista Lleida Creado: Actualizado:

El juzgado de Instrucción número 1 de Lleida dictó el pasado fin de semana prisión comunicada y sin fianza para un joven de 24 años acusado de asaltar violentamente a dos mujeres de 62 y 69 años con apenas 10 minutos de diferencia para robarles cadenas de oro en Cappont, según ha podido saber este periódico. El presunto ladrón fue arrestado el pasado jueves como supuesto autor de sendos delitos de robo con violencia e intimidación.

Los asaltos se produjeron ese mismo día cuando dos mujeres fueron asaltadas en la avenida de Les Garrigues. El primer robo se produjo a las 14.40 horas cuando un individuo se abalanzó sobre una mujer de 69 años y agarró fuertemente la cadena que llevaba en el cuello, arrastrándola unos metros hasta que cayó de rodillas al suelo. Poco después, una mujer de 62 años que se encontraba en una parada de autobús junto a su nieto fue abordada por un hombre que la cogió violentamente del cuello arrancándole con fuerza dos cadenas de oro. Ambas víctimas sufrieron lesiones. Con la descripción que hicieron ambas del sospechoso y grabaciones de las cámaras de seguridad, los Mossos d’Esquadra detuvieron a un joven como presunto autor.

El arrestado negó que fuera el autor de los robos y afirmó que en el momento de los asaltos no estaba en Cappont. La Fiscalía solicitó su ingreso en prisión mientras que el abogado del investigado, Joan Argilés, se opuso a esta medida privativa de libertad. La jueza dictó prisión provisional al considerar, entre otros aspectos, que existe riesgo de fuga y de reiteración delictiva ya que tiene antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio. Joan Argilés ha presentado un recurso para que se revoque esta medida alegando que el joven tiene arraigo ya que tiene trabajo, que solamente le consta un antecedente judicial cuando era menor, que fue un delito leve por una pelea y que hay incoherencias en la declaración de las víctimas y la investigación policial.

Tres detenidos en Fraga por el robo violento de una cartera con 500 €

La Guardia Civil detuvo el miércoles de la semana pasada en Fraga a tres jóvenes de entre 20 y 30 años acusados de asaltar a un vecino al que robaron una cartera con 500 euros y al que supuestamente habían intentado atropellar minutos antes tras haber discutido. Fueron arrestados como presuntos autores de un delito de violencia con intimidación. Al parecer, tras la discusión, los supuestos autores siguieron a la víctima con el coche, intentaron atropellarle y acabaron asaltándolo. Sufrió heridas leves. La intervención de los agentes fue clave para localizar y detener a los supuestos autores y la devolución de la cartera y parte de los 500 euros sustraídos. Los tres quedaron libres con cargos tras pasar a disposición pero tienen prohibido acercarse o comunicarse con el denunciante.