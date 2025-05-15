Los ocho perros de los Agentes Rurales pasan a ser agentes reconocidos con número identificativo

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

“Los ocho perros de los Agentes Rurales no solo son una herramienta de trabajo sino que pasan a ser agentes reconocidos en el cuerpo con su Tip (número identificativo). Es un paso más en el reconocimiento de su trabajo”.

Así lo aseguró ayer en Igualada la consellera de Interior, Núria Parlon, que presentó la nueva organización del Grup Especial Caní (GEK9) de los Agentes Rurales, un paso pionero en el Estado que equipara el estatus de estos perros con el resto de agentes del cuerpo. Dos de los ocho perros están en Lleida.

Los perros pasan a ser propiedad de Interior hasta su muerte. Esto supone que el departamento asumirá los gastos de manutención y asistencia veterinaria hasta el día de su fallecimiento, según explicó Parlon, que dijo que “ninguna otra unidad canina de cuerpos de emergencias tiene esa protección, por lo que los animales dejan de ser una “herramienta de trabajo”.