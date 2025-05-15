La nueva especialidad MIR de Urgencias podría ofrecer unas 30 plazas en Cataluña a partir del año que viene

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La nueva especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias, aprobada el verano pasado por el gobierno español, podría ofrecer una treintena de plazas para residentes MIR en Cataluña de las 500 que hay previstas cada año al conjunto del Estado. Así lo ha estimado el director médico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), Jorge Morales, que se ha mostrado confiado que los residentes ya puedan escoger esta especialidad en la convocatoria del próximo septiembre y sea una realidad de cara al año 2026 o 2027. Morales ha hablado en el marco de la 8.ª edición de la jornada MIR/IIR en el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, donde ha detallado que el SEM atendió unos 85.000 incidentes en la región sanitaria de Lleida y unos 19.000 en la del Alt Pirineu en el 2024.

El director médico del SEM ha subrayado que, hoy por hoy, la estimación es que se ofrezcan unas 500 plazas de la nueva especialidad al conjunto del Estado y que "es probable que estén entre 27 y 30 plazas en Cataluña". Con todo, Morales ha admitido que todavía no hay cifras oficiales y que no saben si eso ya se materializará en el MIR del 202. En todo caso, ha explicado que esperan que esta oferta ya esté disponible a las inscripciones del próximo septiembre.

Morales ha recordado que el estado español es uno de los pocos que no cuentan con esta especialidad médica en Europa y ha defendido que permitirá seguir dando "una atención de muy alta calidad", porque estará "enfocada" en aquello que pasa a los enfermos. En este sentido, el director médico del SEM ha subrayado que la especialidad permitirá acortar y enfocar la formación, sin que los profesionales se tengan que formar "dos o tres años más" para alcanzar competencias en urgencias o emergencias médicas.

Por su parte, la directora de enfermería del SEM, Yolanda Ferreres, ha señalado que el objetivo tiene que ser también la creación de estas especialidades para las enfermeras, un colectivo que ha recordado que sólo tiene seis de reconocidas y que "está convencido que hace falta hacerlo en el ámbito de las emergencias".

El SEM atiende más de 100.000 incidentes en la demarcación de Lleida en el 2024

El SEM ha presentado la especialidad de Medicina de Urgencias y Emergencias en la 8.ª edición de las jornadas MIR/IIR de la región sanitaria de Lleida, donde residentes han compartido algunos de los casos clínicos más relevantes que han atendido durante las guardias en que han formado parte del equipo asistencial.

El año pasado, el SEM atendió en torno a 85.000 incidentes en la región sanitaria de Lleida y 19.000 en la del Alto Pirineo, un poco más del 4% del total en Cataluña. Estos datos incluyen las asistencias no presenciales que se llevan a cabo a través del 061 y que no requieren la activación de una ambulancia.

En este contexto, el director médico, Jorge Morales, ha situado la adaptación al cambio poblacional como el gran reto del SEM en la actualidad, dado que en dos décadas se ha pasado de atender sobre todo enfermos con traumatismos en "cada vez más enfermos crónicos y médicos", según ha explicado. Al mismo tiempo, ha indicado que el servicio se adapta cada vez más a la demanda de inmediatez de la ciudadanía --sobre todo los más jóvenes-- con atención telefónica y vídeo consultas, entre otros.