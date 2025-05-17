Detenido un joven reincidente por robos violentos de cadenas de oro a personas mayores en Lleida

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido, por quinta vez desde mediados del año pasado, a un joven de 21 años especializado en robos violentos de cadenas de oro a personas de edad avanzada. El detenido, con numerosos antecedentes por hechos similares, fue arrestado este miércoles por la noche en la avenida de las Garrigues, en el barrio de Cappont, por agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana.

Según ha informado la policía catalana, el joven está acusado de un robo violento cometido el pasado 22 de abril en la avenida Pius XII de la capital del Segrià. Hacia las once de la mañana, habría asaltado a una mujer mayor y le habría arrancado con violencia la cadena de oro que llevaba en el cuello, para después huir deprisa en compañía de otro individuo. En este caso, la víctima no cayó gracias a qué se apoyaba en un carrito de la compra, pero sufrió una erosión en el cuello como consecuencia de la agresión.

Los Mossos abrieron una investigación inmediata y, después de analizar imágenes de videovigilancia y recoger testimonios de los comercios de la zona, identificaron al autor como un joven con un largo historial delictivo por este tipo de robos, conocidos como ‘cadener’.

El detenido, que ya había sido arrestado cuatro veces más por robos similares a víctimas de entre 66 y 85 años —algunas de las cuales cayeron al suelo durante los asaltos—, pasará próximamente a disposición del juzgado de guardia de Lleida.

La policía mantiene abierta la investigación para determinar si el joven está relacionado con otros robos recientes y para identificar a su acompañante en el asalto del 22 de abril.