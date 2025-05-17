Esperas de año y medio en la sanidad pública en Lleida para tener una visita: “es surrealista”

Un año y cuatro meses de espera para una visita al traumatólogo. Esto es lo que le ha sucedido a un vecino de Alcarràs cuando solicitó cita en el hospital Santa Maria para un especialista después de que fuera derivado por la unidad del dolor del Arnau de Vilanova.

“Me parece una situación totalmente surrealista que para tener una cita en la que solo me tienen analizar unas pruebas y darme un diagnóstico o tratamiento, es decir, que no duraría más de cinco minutos, no puedan darme hora hasta casi dentro de un año y medio en la sanidad pública, es un cachondeo”, lamentó el paciente, que ayer a primera hora presentó una reclamación en el centro en la que solicitaba si lo podían derivar a otro para tener una cita lo más pronto posible.

“Tengo 62 años y problemas en los huesos, en la rodilla y la espalda, y una cosa es que tenga que esperar un par de meses para tener visita con el especialista, pero esto es exagerado”, concluyó el afectado.

Un any i un any i mig per visitar el traumatòleg. Les imatges de la dreta mostren les cites que dos pacients lleidatans han rebut (la segona és de l’abril passat) per a aquesta especialitat, totes dos per a l’any 2026. El servei té les consultes a l’hospital Santa Maria. - AMADO FORROLLA

Por desgracia, esta situación no es anecdótica, ya que a este periódico le constan varios casos de personas que tienen que esperar más de un año para tener una cita con el traumatólogo en el Santa Maria. A otro paciente a finales de abril le dieron hora para mayo de 2026, mientras que otro lleva meses esperando ser atendido en consulta y aún no le han dado día.

Por su parte, desde Gestió de Serveis Sanitaris (GSS), la empresa pública que gestiona el Santa Maria, señalaron que esta problemática en el servicio de Traumatología se debe a que “el aumento de la población, el envejecimiento de la misma y el aumento de la demanda de recursos, junto con el déficit crónico de profesionales de la sanidad catalana, especialmente en centros alejados de la capital, ha comportado esperas no deseadas”.

Una suma de factores que afecta no solo a Lleida, sino a la mayoría de poblaciones catalanas. Para revertir esta situación, remarcaron que “se están llevando a cabo diferentes acciones como la reorganización de los servicios en direcciones territoriales, la revisión de los protocolos de derivación y la implementación de sistemas de e-consulta a distancia”. Sobre este último punto, desde la empresa pública destacaron que este método de consultas a distancia y vía online ya ha entrado en funcionamiento “y con buenos resultados en Tàrrega y Mollerussa y esperamos extenderlo al resto de la región”.

La demora en las visitas al especialista no afecta solo a Traumatología, sino también a otros servicios y operaciones. Prueba de ello es que el 2024 acabó con más de 10.000 personas en lista de espera para ser intervenidas en las regiones sanitarias de Lleida y del Alt Pirineu i Aran.