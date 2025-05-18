El PP recoge propuestas de los jóvenes

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El jefe de la oposición en la Paeria, Xavi Palau (PP), se reunió ayer con jóvenes para escuchar sus inquietudes y propuestas para fijar las líneas estratégicas de las políticas de juventud de cara a las elecciones municipales de 2027. Durante el encuentro, celebrado en el Barri Antic, pusieron sobre la mesa como cuestiones urgentes el acceso a la vivienda, la formación académica y profesional, la cultura accesible y la seguridad en el ocio nocturno. Palau reivindicó “la necesidad de dar voz y empoderar a los jóvenes y frenar la fuga de talento local”.