La Nit dels Museus se salda con más de 5.000 visitantes

Los once museos y equipamientos culturales de la ciudad de Lleida participantes el sábado en la Nit dels Museus recibieron más de 5.000 visitantes, según informó ayer la Paeria. Se saldó así con éxito un año más esta iniciativa impulsada desde el Consejo de Europa como actividad singular de difusión del patrimonio cultural con visitas fuera del horario habitual, acompañadas de actividades lúdicas. Por el Museu de Lleida pasaron 1.407 personas, que disfrutaron también de la música del colectivo Ponent Roots. El Morera registró una asistencia de 1.267 personas, buena parte de las cuales se sumaron a la inauguración de la instalación Psychoflage, de Mónica Rikic, y las muestras de arte digital generativo Bancals y Arrels, de Anna Carreras. Casi 450 personas disfrutaron del concierto de Genís Bagés y las exposiciones de la Panera y casi 400 del recital de guitarra de José Antonio Chic en la Seu Vella.

Por otro lado, buena parte de centros de la Xarxa de Museus de Lleida i Aran abrieron ayer hasta el mediodía en el Día Internacional de los Museos. Entre ellos, el Hidroelèctric de Capdella, en el que los visitantes de una charla-taller y visita guiada al histórico Hospital de Cartró.