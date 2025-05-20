El ascensor que atrapó a 20 personas, cerrado

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El ascensor del Canyeret que da acceso al Turó de la Seu Vella permaneció ayer cerrado, al quedar inutilizado tras la avería de la noche del domingo que dejó atrapadas durante una hora y media a 20 personas en su interior, como informó este diario.

Los Bomberos indicaron que la capacidad es para 16 personas, por lo que se quedó parado a causa del sobrepeso. Tuvieron que montar una instalación para llegar al techo del ascensor e intentar liberar a los atrapados (16 adultos y 4 niños), pero al final tuvieron que forzar las puertas con herramientas hidráulicas.

En mayo de 2021, la Paeria renovó los ascensores que conectan el Canyeret con la Seu Vella (hay dos). No obstante, hasta hace unos meses no habían superado la inspección de la Generalitat. El ayuntamiento indicó ayer que se han hecho arreglos y mejoras para adaptarlos al cambio de la normativa.