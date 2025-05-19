Rescatan a una veintena de personas atrapadas en el ascensor de la Seu Vella de Lleida

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Veinte personas quedaron atrapadas este domingo en el ascensor del Canyeret de Lleida, que da acceso a la Seu Vella. Según parece, se excedió el peso máximo del ascensor –es de hasta 16 personas– y quedó parado. Los Bombers recibieron el aviso a las 21.05 horas y enviaron al lugar a una dotación, que junto con técnicos municipales intentaron liberar a los afectados. Primero, los bomberos montaron una instalación en la parte alta de la torre del ascensor para llegar al techo del aparato y tratar de moverlo. Al no funcionar esta medida, tuvieron que forzar las puertas con hidráulicos, hecho por el cual el ascensor ha quedado fuera de funcionamiento hasta que sea reparado.

En el interior del ascensor permanecieron durante un poco más de una hora 16 adultos y 4 niños, que se encontraban bien.

Se da la circunstancia que hacia las 21 horas había mucha afluencia de personas en el ascensor del Canyeret, al celebrarse en la Seu Vella la Batalla de la Fiesta de Moros y Cristianos.