El nuevo reglamento de Extranjería da acceso hoy a 'papeles' a 7.200 migrantes en Lleida

Algo más de 7.200 migrantes residentes en Lleida dispondrán a partir de hoy de acceso a los papeles por arraigo con la entrada en vigor del nuevo reglamento de Extranjería, que reduce de tres a dos años el periodo mínimo de estancia acreditada en territorio del Estado que permite acceder al permiso de residencia por arraigo.

Eso elimina automáticamente el año de espera para solicitar la regularización que hasta ayer les quedaba a los llegados entre los meses de mayo de 2022 y de 2023, además de adelantar en doce meses la demora a los llegados entre la segunda de esas fechas y hoy mismo.

El primer grupo, el de los llegados entre los meses de mayo de 2022 y de 2023, engloba en la demarcación de Lleida a un total de 7.206 personas según los datos del INE (Instituto Nacional de Estadística).

La mayor parte de ellos, 3.428, proceden de países del centro y el sur de América, mientras que otros 2.755 son de origen africano.

Junto con esos dos colectivos, que suman el 85% de los beneficiarios, hay 713 europeos extracomunitarios, 250 asiáticos y 58 norteamericanos (EEUU, México y Canadá).

No obstante, el primero de esos grupos, el de los latinoamericanos, podría verse reducido, ya que quedan excluidos de esa medida los solicitantes de asilo o protección internacional, que se han disparado en los últimos años con una presencia mayoritaria de venezolanos, colombianos y peruanos. Otros requisitos consisten en carecer de antecedentes penales en España (ni en otros países en cinco años) y tampoco policiales que señalen al migrante como una amenaza para el orden público o la seguridad ciudadana.

Ningún solicitante de papeles puede ser detenido ni propuesto para expulsión por su situación administrativa irregular mientras se tramita su expediente, algo que la Administración debe hacer en 90 días. No obstante, el silencio administrativo, es decir, la no resolución del expediente en ese plazo, seguirá teniendo carácter negativo; es decir, denegatorio.

Por otro lado, fuentes del SOC (Servei d’Ocupació de la Generalitat) explicaron que las últimas instrucciones para aplicar la nueva normativa restringen la posibilidad de solicitar papeles por cursar estudios oficiales de catalán a los migrantes que pidan permisos de larga estancia para enseñanzas superiores.

El conocimiento de la lengua sí seguirá considerándose como un mérito para renovar los permisos. “Se valorará el esfuerzo de integración de la persona extranjera” con, entre otros aspectos, “el aprendizaje de las lenguas oficiales del lugar de residencia”.

No obstante, hay tres supuestos en los que los extranjeros podrán acceder a los papeles por la vía del arraigo socioformativo a través de los estudios: estar matriculados en ESO, realizar formaciones completas para la obtención de certificados de profesionalidad y cursar “la oferta presencial correspondiente a las enseñanzas obligatorias dentro de la educación de personas adultas”.

Dura 12 meses, es renovable por otros tantos y permite trabajar por cuenta ajena (no como autónomo) hasta 30 horas semanales con un sueldo proporcional al SMI.

El personal del servicio denuncia que el “colapso del sistema” irá a peor

Els treballadors de l’oficina d’Estrangeria de Lleida es van concentrar ahir davant la subdelegació amb sindicats i entitats. - MAGDALENA ALTISENT

Una cuarentena de trabajadores de la oficina de Extranjería de Lleida, representantes sindicales y miembros de entidades sociales y partidos políticos se concentraron ayer frente a la subdelegación del Gobierno central para denunciar el colapso de este servicio por la falta de personal, lo que provoca importantes demoras en la tramitación de los expedientes para que personas de fuera de España puedan obtener un permiso de trabajo y regularizar su situación. Una protesta que fue convocada por CCOO y la CGT yen el marco de una huelga de dos horas de los trabajadores de la oficina de Extranjería, que llevan “meses y años” avisando de esta situación. En este sentido, subrayaron que de los 32 trabajadores que debería haber para este servicio en Lleida, actualmente solo hay 14. La delegada de CCOO de la Administración del Estado en Lleida, Bárbara Primo, destacó que actualmente “los trámites que normalmente se tardaban tres meses en hacerse ahora cuestan cuatro, cinco o incluso seis por la falta de personal, lo que provoca que los trabajadores sufran una sobrecarga laboral que les impide hacer bien su trabajo y estamos hartos, estamos cerca del colapso del sistema”. Una situación que temen podrá ir a peor con la entrada en vigor a partir de hoy del nuevo reglamento, que reduce de 3 a 2 años de estancia el plazo para solicitar esos trámite, “que no vamos a poder cumplir, precisamente, por la falta de personal en Lleida y en el Estado”.

Primo también denunció que desde la administración del Estado la única respuesta ha sido anunciar que incorporaría a 54 nuevos trabajadores en las oficinas catalanas, “pero solo 3 se centrarían en atender los casos de Lleida y, además, desde Barcelona”. Por ello, Primo dijo que seguirán denunciando esta falta de recursos y la precariedad laboral “el tiempo que haga falta”.