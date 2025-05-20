Lleida podrá recibir hasta 25 millones/año del Plan de Barrios y el resto de municipios, 12,5

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Generalitat anunció ayer que invertirá mil millones de euros en el próximo lustro para el Plan de Barrios, a razón de 200 por ejercicio, que permitirá que el municipio de Lleida pueda recibir hasta 25 millones por proyecto y año anuales para reformar el Centro Histórico -siempre y cuando sea uno de los elegidos - mientras que el resto de municipios de la provincia podrían disponer de hasta 12,5 millones para sus planes de mejora urbana. Un anuncio que hizo ayer el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que detalló que habrá 5 convocatorias, una al año, que podrán beneficiar a más de un centenar de poblaciones y que la inversión final será de entre 1.600 y 1.700 millones de euros una vez se sume la aportación de los municipios.

El Executiu prevé que la primera convocatoria saldrá este julio y financiará entre el 50% y el 75% del coste del proyecto en función del tamaño del municipio solicitante. Concretamente, en las ciudades de más de 50.000 habitantes (en Lleicda solo hay la capital) el Govern asumirá el 50%; en los de entre 20.000 y 50.000 (ninguno en Lleida), el 60%; para los de entre 5.000 y 20.000 habitantes, el 70%; mientras que para los que tengan menos población la financiación será del 75%.

Los municipios de más de 20.000 habitantes podrán optar a proyectos con un presupuesto de entre 6 y 25 millones de euros, mientras que la horquilla para los de menos de 20.000 será de entre 3 y 12,5 millones. En este sentido, el ayuntamiento de Lleida ya ha anunciado su intención de presentar su proyecto para transformar el Centro Histórico, con el que prevé llevar a cabo más de una treintena de operaciones para rehabilitar el barrio y dotarlo de más vivienda, zonas verdes y espacios comunitarios.

Cabe recordar que la Generalitat ya aprobó hace semanas la ley de barrios y ahora deberá impulsar un decreto para desplegarla y regular las convocatorias. Una vez esté tramitado y aprobado, se hará la primera convocatoria en julio y los municipios podrán presentar sus proyectos entre septiembre y octubre. Desde la Govern señalaron que la encargada de decidir qué planes podrán acogerse a esta ayuda será una comisión gestora formada mayoritariamente por la Generalitat y con un peso importante (40%) de la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) y l’Associació de Municipis de Catalunya (AMC). La primera resolución se hará el 15 de diciembre para que los ayuntamientos puedan empezar a ejecutar los planes a partir del 1 de enero de 2026. Las actuaciones que priorizará el plan son la rehabilitación de viviendas y la mejora de su eficiencia energética, así como “la transformación física y el eje sociocomunitario” para reducir desigualdades sociales en los barrios que lo soliciten.

La zona elegida debe tener menos de 15.000 € de renta por persona

Una de las condiciones sine qua non fijado por la Generalitat para que se pueda presentar un proyecto al Plan de Barrios es que el área a reformar tenga una renta neta media por persona inferior a la media catalana, que actualmente se sitúa en unos 15.000 euros anuales. Asimismo, otro de los requisitos es que el área debe ser “homogénea” y tenga continuidad para que no sean proyectos desagregados o en zonas apartadas sin que estén consolidadas en la trama urbana. Paralelamente, desde la Generalitat señalaron que la financiación del Plan de Barrios se deberá aprobar en cada presupuesto anual y que los recursos para la primera convocatoria de julio, que se deberían incluir en las cuentas del 2026, ya están garantizados. El primer Plan de Barrios lo impulsó el Govern de Pasqual Maragall en 2004.