Una gran estructura metálica sostendrá la cubierta abovedada de los Docs por las obras de la nueva estación de autobuses de Lleida

La gran estructura metálica instalada encima del almacén modernista de los Docs sujetará parte de la cubierta abovedada –el elemento más característico de este edificio catalogado por su interés histórico y artístico- porque las obras de habilitación de la nueva estación de autobuses obligan a suprimir uno de los pilares del almacén.

Una portavoz del departamento de Territorio, que ejecuta los trabajos, detalló que es necesario eliminar el pilar “para dejar espacio suficiente de maniobra para los vehículos una vez que la estación entre en servicio”. Añadió que para ello hay que “construir una estructura que haga de soporte superior, como un tirante”.

Por último, afirmó que su forma “es parecida a la de un paraguas” y que “es compatible con las bóvedas de los Docs, también en forma de arco”, y que más adelante esta estructura se revestirá con una cubierta. Este “esqueleto” metálico fue instalado la pasada semana sobre una zona de la cubierta que da al lado de la rampa de acceso a la pasarela peatonal sobre las vías.

Este edificio de estilo modernista acogerá el núcleo de la futura estación de autobuses, que sustituirá a la de la calle Saracíbar y entrará en servicio a lo largo del próximo año. Las obras fueron adjudicadas a la empresa Copisa Constructora por un presupuesto de 36,6 millones de euros, que cuenta con financiación de los fondos europeos Next Generation.