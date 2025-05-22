El obispo electo de Lleida, Daniel Palau, sobre el velo: "Todos los símbolos religiosos tienen que poder ser expresados con normalidad"

Publicado por acn Creado: Actualizado:

El obispo electo de Lleida, Daniel Palau, considera que en términos generales "todos los símbolos religiosos, siempre que no sean vividos desde la agresividad, sino desde la fe y de la paz, tienen que poder estar compartidos y expresados con normalidad y, al mismo tiempo, todo el mundo tiene que poder integrarse en la sociedad europea, en la cual todos tenemos un lugar". Respondiendo a las preguntas de los periodistas en su primera comparecencia en Lleida, Palau ha admitido que no conoce los planteamientos de Juntos sobre la prohibición de prohibir el velo a la educación obligatoria, así como del burka y el niqab en el conjunto de los espacios públicos. En cualquier caso, sin entrar a valorarlo, el futuro obispo ha manifestado que en general "todo el mundo tiene que poder vivir su fe".

Palau ha comparecido este jueves acompañado del hasta ahora obispo de Lleida y actual administrador apostólico de la diócesis, Salvador Giménez, y se ha mostrado "contento" con el nuevo reto que le ha encomendado el papa León XIV y dispuesto, ha dicho, a aprender y a conocer el territorio leridano.

Tal como ya manifestó este miércoles en Sant Feliu, ha reiterado su voluntad de conocer la realidad de las personas temporeras o que llegan sin papeles, que no tienen una vivienda digna o que, socialmente, "están muy heridas en su dignidad". En este sentido, ha afirmado que no tiene nada de miedo de dialogar sobre esta cuestión.

Por otra parte, Palau ha reconocido que no tiene bastantes conocimientos sobre el litigio por las obras del arte de la Franja o la reclamación que también hacen tres municipios de la diócesis oscense. "No tengo ningún tipo de criterio porque esta es una cuestión muy debatida y que sigue su curso", se ha limitado a afirmar.