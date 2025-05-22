Renovación del asfalto de 3 vías principales de Lleida en octubre

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El pavimento de la calzada de varios tramos de Príncep de Viana, Onze de Setembre y Rovira Roure que están deteriorados será renovado en octubre. La primera teniente de alcalde y edil de Agenda Urbana, Begoña Iglesias, afirmó que esta actuación permitirá mejora la seguridad vial de estas tres vías, que son muy transitadas. La inversión es de 542.553,44 euros y el plazo de ejecución, de cuatro semanas. Iglesias recordó la apuesta del gobierno municipal con el mantenimiento de la ciudad, con un incremento de 1,6 millones en el presupuesto para este fin y con el que también mejorarán aceras y mobiliario urbano.

Los trabajos en esas tres calles consistirán en fresar el actual pavimento y extender diferentes capas de aglomerado asfáltico, además de reforzar la base del pavimento donde sea necesario. En Príncep de Viana, las obras se centrarán en el tramo entre la plaza Europa y Prat de la Riba. En Onze de Setembre, entre Eugeni d’Ors y plaza Europa en el carril más próximo al CAP. Y en Rovira Roure, entre Eugeni d’Ors y la avenida Pinyana, incluida la rotonda de detrás del Arnau de Vilanova. Se han priorizado las zonas con más grado de degradación y afectación en el tráfico.

■ La comisión de Gestión de la Ciudad informó del inicio de la licitación del proyecto de remodelación del entorno escolar de La Bordeta, que incluye la ampliación de la acera de la calle Hostal y la avenida Flix, así como semáforos en el cruce con la avenida Les Garrigues.El grupo de ERC afirmó que esta obra debería haber sido ejecutada antes de finalizar el pasado año para no perder los fondos Next Generationy que la prórroga del plazo que ha pedido la Paeria aún no está concedida

Por otra parte, la participación telemática para aportar ideas a los proyectos incluidos en Imaginem Lleida acaba este domingo. Son el pacto de convivencia y civismo, las Platges de Lleida, el Passatge Santa Anna, la zona deportiva de Llívia y la antigua estación de buses.