Dos detenidos y siete denuncias en un gran operativo en el barrio de la Mariola de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d’Esquadra y la Guardia Urbana desplegaron a última hora de la tarde de ayer en la Mariola un gran dispositivo que se saldó con dos detenidos por drogas, seis actas por tenencia de sustancias estupefacientes y una por tenencia de un arma blanca. En el operativo participaron agentes de Seguridad Ciudadana y de orden público como el ARRO (cuatro furgonetas) y la BRIMO (cuatro furgonetas). Esta última unidad acudió expresamente a la capital del Segrià para el operativo. Tuvo lugar en las proximidades de la avenida Pius XII, en un barrio donde seis agentes de los ARRO resultaron heridos hace unas semanas.

Desde Mossos especificaron que el operativo no forma parte del nuevo dispositivo Kanpai, la operación contra la multirreincidencia, sino que ya estaba programado previamente. El primer Kanpai en Lleida tuvo lugar entre la tarde del viernes y la madrugada del sábado en el Barri Antic y se saldó con tres detenidos y 339 identificados que acumulan un total de 1.617 antecedentes. Contó con la participación de medio centenar de agentes. Dos de las detenciones tuvieron lugar la tarde del viernes en el Eix.