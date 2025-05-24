Lleida mejorará la accesibilidad de la calle Comtes d'Urgell con nuevas aceras, arbolado y carril bici

Publicado por Redacció Guissona Creado: Actualizado:

La Paeria de Lleida iniciará próximamente unas obras de mejora de la accesibilidad en la calle Comtes d'Urgell, que incluirán la ampliación de aceras hasta 2,9 metros y la plantación de 22 árboles en un tramo actualmente sin arbolado. Los trabajos se harán entre el puente de las vías y la calle Príncep de Viana, reduciendo los carriles de circulación de tres a dos para favorecer un espacio más seguro y cómodo para los peatones y mejorar el acceso a la futura estación de autobuses.

El proyecto también contempla la prolongación del carril bici de la avenida Prat de la Riba hasta el Barris Nord, con un total de 433 metros lineales, así como un tramo transversal de 94,5 metros por encima del cubrimiento de las vías, que se pavimentará con losas de hormigón en sustitución de las láminas de madera actuales.

Les actuaciones afectarán a una superficie de 17.290 metros cuadrados y saldrán a licitación próximamente con un presupuesto de 978.348 euros. La duración prevista de las obras es de cuatro meses. Estas intervenciones se enmarcan dentro del proyecto de Transformación Sostenible y Digital del Transporte en Lleida, financiado con fondos europeos Next Generation EU.