Synergym prevé invertir siete millones en Catalunya en 2025 dentro de su proceso de expansión

La cadena de gimnasios Synergym continuará su proceso de expansión en Catalunya con una inversión prevista de siete millones de euros durante este año, según ha anunciado su director general, Jordi Bella, en declaraciones a Europa Press. El objetivo es ampliar su red en la comunidad de los 18 centros actuales a 25 antes de finalizar 2025.

Lleida figura entre las ciudades catalanas donde Synergym ya está presente y prevé abrir nuevos centros en los próximos meses. Otras localidades incluidas en el plan de expansión son Terrassa, Sabadell, Vic y Montcada i Reixac. Bella ha explicado que la estrategia se centra en ciudades medianas, a partir de 40.000 o 50.000 habitantes, donde detectan una "infraoferta muy elevada" de instalaciones de fitness. "Cuando abrimos un gimnasio en estos municipios, donde antes apenas había opciones, la gente empieza a hacer deporte", ha afirmado.

En cuanto a resultados financieros, el directivo ha señalado que Synergym prevé alcanzar el 'break even' o punto de equilibrio económico durante este ejercicio. “En 2024 ya lo hubiéramos logrado de no ser por los gastos extraordinarios derivados de la entrada de un nuevo accionista”, ha detallado Bella, quien ha subrayado que el indicador clave para la compañía es el Ebitda, que el año pasado fue de 25 millones de euros, sobre una facturación de 70 millones.

Bella ha destacado también el auge del sector del fitness, impulsado especialmente por la entrada de público joven: “La media de edad de nuestros usuarios ha bajado de los 40 a los 30 años”. Además, ha asegurado que todos los clubes que abren logran una ocupación completa desde el primer día, lo que permite rentabilizar las inversiones en un plazo aproximado de tres años.