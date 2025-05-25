Toneladas de caracoles, carne, cerveza y hielo para que nadie pase hambre ni sed en 3 días

Los caracoles son el pilar de las comidas y cenas del Aplec, pero no es el único producto que se compra en cantidades industriales para esta fiesta. Cerveza, hielo, vino, carne, tomates, cebollas, patatas, refrescos y alcoholes como ron, ginebra o whisky se cuentan por toneladas en las despensas de las peñas y de la Central de Compras de la Federació de Colles (Fecoll) para asegurarse que nadie pase hambre ni sed.

En estos tres días se prevén que los 17.000 peñistas consumen en el Aplec entre 12 y 15 toneladas de caracoles y buena parte de estos los suministra Caragols Almacelles. “Desde 2018 que colaboramos con la Fecoll y este año suministramos unas cinco toneladas a 10 euros el kilo”, cuenta Xavier Uriach, responsable de esta explotación. La preparación de los gasterópodos es un proceso que requiere casi todo el año dando inicio en agosto. “A mediados de verano empezamos a preparar los cultivos de hortalizas para alimentar los caracoles y en invierno compramos las crías a explotaciones de otros puntos del Estado, como por ejemplo Ávila, para hacer aquí el proceso de engorde”, señala Uriach, que añade que las condiciones climatológicas de Lleida hacen que sea “muy complicado o imposible” criar aquí las larvas de estos gasterópodos. El proceso de engorde dura desde principios de febrero hasta finales de abril, momento en el que se empiezan a recoger para tenerlos listos para el Aplec. “En el caso del bover, el proceso que hacemos de engorde es totalmente natural, sin pienso”, concluye Uriach. No obstante, muchas peñas buscan los caracoles por su cuenta con otros proveedores, algo que también sucede con la mayoría de alimentos y bebidas salvo la cerveza, para que la Fecoll ha reservado para este año unos 95.000 litros.

Caracoles y cerveza aparte, la Fecoll ha reservado 5.000 botellas de vino y 18.000 kilos de hielo. Por otro lado, una peña de 75 miembros acostumbra adquirir unos 40 kilos de carne; 35 kilos de tomates; 17 kg de cebollas; 30 de patatas y unos 10 kilos de queso, jamón y embutidos. En cuanto al alcohol, suele haber, como mínimo unas 20 botellas de ron, ginebra, 5-7 de whisky y entre 4 y 6 barriles de refrescos. Que no falte de nada.