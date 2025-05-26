El centro comercial Promenade de Lleida contará con un hipermercado de 7.779 metros cuadrados

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El proyecto Promenade Lleida está ultimando los preparativos para la construcción del primer gran centro comercial de la ciudad, que contará con un hipermercado Bon Preu de 7.779 metros cuadrados. La promotora ha iniciado ya el proceso de selección de las empresas constructoras que ejecutarán las obras, anticipándose a la concesión de la licencia municipal, último trámite pendiente para comenzar los trabajos en la zona de Torre Salses.

La inversión prevista asciende a unos 120 millones de euros, una cifra sin precedentes en Lleida que ha generado gran interés en el sector de la construcción. Según ha confirmado la promotora, "los técnicos y la dirección del proyecto ya han pedido presupuestos para tenerlo todo lo más avanzado posible para cuando se pueda empezar a trabajar". Diversas constructoras leridanas se han organizado en al menos tres grupos distintos para optar a la ejecución de este ambicioso proyecto comercial.

Aproximadamente la mitad del presupuesto se destinará a la urbanización interior de las parcelas en una primera fase, mientras que el resto financiará las instalaciones comerciales que ocuparán los diferentes operadores. Aunque el proyecto contempla estas dos partes diferenciadas, la promotora seleccionará ahora una única oferta para la totalidad de los trabajos, cuyo plazo de ejecución se estima en dos años, aunque podría reducirse.

Un complejo comercial de gran envergadura

El futuro parque comercial ocupará una superficie total de 56.953 metros cuadrados entre los barrios de La Bordeta y Magraners, de los cuales 38.968 serán de superficie neta de venta. Además del hipermercado Bon Preu, el complejo dispondrá de 15.494 m² para grandes establecimientos de diversos sectores, 25.345 m² destinados a tiendas más pequeñas, un moderno multicine con 9 salas de última generación que ocupará 3.254 m², y 2.759 m² reservados para hostelería y ocio.

Un proyecto de larga trayectoria

La tramitación de Promenade Lleida ha requerido casi una década, desde que se iniciara a finales de 2015. Recientemente, la promotora solicitó la licencia municipal de obras, tras haber obtenido a principios de año la autorización comercial por parte de la Generalitat, lo que ha permitido avanzar en la preparación de los trabajos previos a la construcción.